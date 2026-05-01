В России введена обязательная маркировка смартфонов и другой радиоэлектроники

В России с 1 мая стала обязательной маркировка радиоэлектроники, в том числе смартфонов, планшетов и ноутбуков. Об этом сообщили в пресс-службе системы «Честный знак».

Коды маркировки появятся на смартфонах, планшетах, ноутбуках, а также на светодиодных лампах и лампах накаливания, светильниках и прожекторах, штепселях, розетках, печатных платах и реле, передает РИА «Новости».

Легальность такой продукции потребители смогут проверять через мобильное приложение «Честный знак».

Введение маркировки призвано снизить оборот нелегальных товаров, вынудив недобросовестных игроков начать работать легально или завершить деятельность, пояснили в пресс-службе системы.

«Маркировка в радиоэлектронике положительно влияет на бизнес, создавая точку роста для прослеживаемости и укрепляя имидж товаров. Потребители могут быть уверены в легальности продукта, что снижает риски контрафакта и делает рынок более прозрачным для контроля», – отметил гендиректор компании «Ювилайт» Алексей Тимофеев.

Кроме того, с 1 мая обязательная маркировка распространится на кондитерские изделия – торты, пирожные, рулеты, круассаны и другая продукция в потребительской упаковке, а также на строительные материалы – цемент, сухие смеси и ряд других стройматериалов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube