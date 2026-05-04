Россияне существенно сократили траты на непродовольственные товары и услуги

Жители России стали тратить меньше денег на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая расходы на продукты питания. К такому выводу пришли аналитики «СберИндекса», изучившие динамику потребительских расходов.

Согласно данным исследования, с 20 по 26 апреля расходы населения уменьшились по сравнению с прошлой неделей на 1,7%. Наиболее заметно сократились траты в сегменте бытовых услуг – на ателье, химчистку и ремонт одежды расходы за месяц снизились на 22,4%, пишут «Известия». Траты на обслуживание автомобилей уменьшились на 12,3% к неделе и на 6,4% к марту, на покупку одежды и обуви – на 7,7% за неделю и на 15,9% в сравнении с мартом, на телекоммуникационные услуги – на 10,3% и 5,3% соответственно. Расходы населения в маркетплейсах за неделю сократились на 4,4% и на 2,6% к марту. Траты на бытовую технику упали на 3,9% к неделе и на 6% к марту.

В то же время россияне стали больше тратить на продовольствие, увеличив расходы на 1,5% к неделе ранее и 1,4% к марту.

Как отметил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, в условиях экономической нестабильности и турбулентности население страны переходит от модели потребления к модели сбережения, компенсируя это за счет непродовольственных товаров и услуг. Россияне перераспределяют бюджет в пользу первоочередных расходов, на которых не готовы экономить. «Основным трендом потребительских расходов сегодня стали еда и продукты», – указал эксперт, добавив, что население значительно минимизировало затраты на непродовольственные товары и услуги.

Россияне на фоне роста тревожности и нестабильной экономической ситуации активно прибегают к экономии, поскольку у них нет уверенности в стабильности доходов и сдержанности цен, прокомментировал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин видит главной причиной падения спроса на непродовольственные товары и услуги снижение доходов населения, которое в последнее время стало значительно больше тратить на услуги ЖКХ, топливо, налоги и другие статьи расходов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

