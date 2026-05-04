Падение спроса, неплатежи, недоступность кредитов: бизнес в РФ назвал главные проблемы в 2026 году

Главными проблемами для российских компаний, ограничивающими их деятельность, в первом квартале 2026 года стали снижение спроса на выпускаемую продукцию, неплатежи со стороны контрагентов и недоступность кредитов. Об этом говорится в ежеквартальном мониторинге Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по итогам апрельского опроса, в котором приняли участие представители компаний из различных отраслей экономики РФ.

«На первое место среди основных ограничений деятельности компаний респонденты поставили снижение спроса на продукцию или услуги. Доля этого варианта составила 37,6%», – говорится в исследовании. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года доля опрошенных, давших такой ответ, выросла на 4,5 процентных пункта.

Проблема неплатежей контрагентов переместилась на второе место: в конце четвертого квартала 2025 года большинство компаний (42,3%) считало основным ограничением для бизнеса именно этот фактор, сейчас же такой позиции придерживаются 34,1% респондентов.

Недоступность кредитов отметили 24% опрошенных компаний, что на 5% меньше, чем было в четвертом квартале прошлого года. На недостаток оборотных средств указали 22% против 26% в конце прошлого года.

Кроме того, 16,5% участников опроса отметили негативное влияние на свою деятельность западных санкций, 14,1% компаний ощутили рост фискальной нагрузки, по 11,8% – пожаловались на невозможность приобрести новое оборудование и резкий рост цен на отечественную продукцию.

Большинство компаний (65,4%) в текущих условиях планирует сокращение расходов, в основном на административные и общехозяйственные нужды (83%). По итогам четвертого квартала 2025 года этот вариант респонденты указывали значимо чаще – в 82,5 % случаев. Каждая четвертая (25%) компания будет сокращать расходы за счет остановки найма и увольнений (рост с 12,4%). В первую очередь, эти компании собираются сократить наем персонала. Также около половины из них, возможно, будут увольнять часть сотрудников, переводить их на работу на условиях неполного рабочего времени, направлять в отпуска без сохранения заработной платы, сообщили в РСПП.

28% компаний собираются реализовать программы по энерго- и ресурсосбережению (доля прибавила за квартал 6,5%), внедрять цифровые технологии планируют 16% респондентов. В четвертом квартале 2025 года цифровизация находилась на втором месте по популярности с долей 27%.

При этом экономить на сырье и комплектующих планируют вдвое меньше компаний, чем за предыдущий отчетный период (13,9% против 30,1%).

О возможном повышении цен заявили 11,1% компаний. У такой же доли предприятий в планах сокращение объемов инвестиционных программ.

Напомним, Минэкономразвития сообщало, что за первые три месяца 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Последний раз о снижении ВВП ведомство сообщало в 2023 году. По его данным, в первом квартале 2023 года показатель снизился на 1,8%.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

