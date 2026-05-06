Почти 40% россиян гордятся умением рационально распоряжаться деньгами

Почти 40% россиян считают бережливость важной частью личной финансовой стратегии и гордятся умением экономить. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Выберу.ру».

В исследовании приняли участие три тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет. 41% респондентов напрямую связывают уровень дохода с ощущением личного успеха, еще треть (34%) считают его важным, но не главным фактором. Четверть опрошенных говорят, что не воспринимают заработок как показатель собственной ценности.

38% россиян заявили, что гордятся умением рационально распоряжаться деньгами, 36% называют это необходимостью, а 26% полагают, что чрезмерная экономия снижает качество жизни.

«При этом 33% респондентов отметили, что их отношение к собственным доходам во многом определяется престижем профессии, 37% ориентируются прежде всего на фактический уровень заработка, а 30% заявили, что не связывают профессиональный статус с ощущением финансового успеха», – сообщают аналитики.

Кроме того, каждый третий отмечает, что его потребности растут быстрее заработка, 39% заявили о частичном улучшении самоощущения, а 30% почувствовали значительный рост уверенности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube