Нефть резко подешевела на ожиданиях мирного соглашения между США и Ираном

Мировые цены на нефть резко снизились после сообщений о скором заключении мирного соглашения между США и Ираном. Стоимость эталонной нефтяной смеси Brent опустилась ниже $100 за баррель, а цена американской легкой нефти WTI стала ниже $90, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 13:59 мск июльские фьючерсы на нефть Brent дешевели на 10,55%, до $98,3 за баррель. На минимуме Brent опускалась до $96,77 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на WTI падала на 12,19%, до $89,8 за баррель.

На 15:36 мск котировки Brent немного отыграли падение, поднявшись до $102,61 за баррель. К этому времени цена нефти WTI выросла до $94,7 за баррель.

Цены на нефть резко упали после сообщения Axios о том, что администрация Дональда Трампа считает, что близка к заключению меморандума о прекращении войны с Ираном. По данным издания, США ожидают ответа Ирана по ряду ключевых пунктов в ближайшие 48 часов. Источник в Пакистане, участвующий в мирных переговорах, подтвердил Reuters эту информацию.

Меж тем аналитики предупредили, что заключение мирного соглашения между США и Ираном далеко не гарантировано. «Вероятность разочарования высока, – сказала Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote, – что предполагает возможность частичной коррекции тренда».

Москва, Наталья Петрова

