Сельхозпроизводители картофеля жалуются на спад спроса со стороны крупнейших торговых сетей, из-за чего фермерам придется уничтожить урожай. Ретейлеры весной предпочитают покупать картошку из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Об этом сообщает газета «Известия».

Фермерские объединения Новгородской и Владимирской областей пожаловались на сокращение закупок в письме, направленном первому зампреду Госдумы по аграрным вопросам, главе Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимиру Плотникову. Особенно сложная ситуация сложилась с картофелем, который в большом количестве остается на складах. По словам аграриев, если в ближайшее время закупки не увеличатся, то запасы придется утилизировать, что приведет к существенным убыткам и сокращению посадочных площадей. Невозможность продать урожай приводит к высокой закредитованности сельхозпроизводителей и, как следствие, к банкротству, что снизит продовольственную безопасность страны.

В Картофельном союзе подтвердили негативные тенденции. Торговые сети закупают картофель, привезенный из-за рубежа, а растущие объемы импорта спровоцировали падение цен на российский продукт на 30-40%, что уже ниже уровня себестоимости.

По словам экспертов, практика отказа торговых сетей от российского картофеля связана с его качеством и товарным видом, который не всегда мотивирует покупателя. В России в рамках поддержки сельхозпроизводителей необходимо создавать условия и инфраструктуру для хранения овощей, чтобы те могли эффективно конкурировать с импортом.

В свою очередь в Минсельхозе утверждают, что в 2026 году поставки заграничной картошки снизились на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Минпромторге подчеркнули, что в общем ассортименте картофеля и овощей из борщевого набора доля российской продукции остается доминирующей.

Москва, Зоя Осколкова

