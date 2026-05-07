Самозапрет на кредиты не защищает от мошенников на 100%

Самозапрет на взятие кредита не защищает от действий мошенников на 100%. В любом случае не стоит пренебрегать базовыми правилами цифровой гигиены. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам парламентария, данные о самозапрете поступают в бюро кредитных историй. Банки и микрофинансовые организации обязаны учитывать эти сведения при рассмотрении заявки на выдачу ссуды. Таким образом, самозапрет дает дополнительную защиту, поскольку мошенники даже при наличии персональных данных человека не могут оформить кредит по стандартной схеме, передает RT.

В то же время депутат призвал не рассматривать эту меру как «абсолютную броню» от действий злоумышленников. Многое зависит от того, насколько корректно финансовая организация соблюдает процедуру проверки.

Кроме того, самозапрет не отменяет необходимость соблюдать базовые правила, в частности, нельзя называть коды из сообщений, которые могут открыть доступ к «Госуслугам», данные банковских карт, а также устанавливать по просьбе незнакомцев сторонние приложения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

