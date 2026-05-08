Назван самый подешевевший за месяц продукт в России

Огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за апрель – цены на них снизились на 15% и составили в среднем 193,7 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА «Новости» в «Руспродсоюзе».

В сравнении с аналогичным периодом 2025 года цены на огурцы также упали – на 4,5%.

Также по итогам апреля в рейтинг продуктов, цены на которых упали больше всего, вошли помидоры и бананы. Цены на них снизились на 3,2 и 2,4% соответственно.

Помидоры в среднем стоили 303,7 рубля за килограмм, бананы – 161 рубль.

Ранее Росстат сообщил о первой недельной дефляции в 2026 году. По оценке ведомства, цены на товары и услуги в России за период с 28 апреля по 4 мая снизились на 0,02%. За этот период стали дешевле плодоовощная продукция, яйца, вареные колбасы, свинина, сосиски и сардельки, рис, мясные консервы для детского питания и другие продукты.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

