В России складывается дефицит бензина АИ-95

На российском рынке складывается дефицит бензина марки АИ-95. Как сообщает «Коммерсант», причина кроется с нескольких факторах, в том числе в росте сезонного спроса, неплановых ремонтах НПЗ и снижении первичной переработки.

По словам участников рынка, НПЗ вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого АИ-92. При этом спрос на АИ-95 перед летним сезоном растет быстрее предложения, а внебиржевые объемы реализуются с премией в 10%, но и по такой цене, говорят собеседники «Ъ», купить топливо сложно.

Как поясняют эксперты рынка, летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на АИ-92, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.

Главный аналитик компании «Пролеум» Андрей Дьяченко также отмечает нехватку объемов АИ-95 в биржевом канале. Первичная переработка сейчас, по его оценке, существенно снижена относительно плановых уровней, а нефтекомпании вынуждены выбирать, производство какого бензина поддерживать. При этом аналитик считает ситуацию «далекой от критической». По его оценкам, фактический пролив топлива на АЗС сейчас на 7-10% ниже прошлогоднего уровня, а имеющихся запасов и действующих мощностей пока достаточно для покрытия конечного спроса.

В ФАС «Ъ» сообщили, что пока жалобы на нехватку бензина не поступали, дефицита топлива не наблюдается, и на прошедшем Биржевом комитете вопрос о нехватке бензина не вставал. В Минэнерго сообщили «Ъ», что ситуация на внутреннем рынке моторного топлива остается стабильной и контролируемой.

На текущий момент внутренний рынок в достаточной мере обеспечен запасами светлых нефтепродуктов, логистика поставок функционирует устойчиво, перебоев в обеспечении регионов не зафиксировано, отметили там. «Отрасль готова к прохождению периода сезонного роста спроса в плановом режиме, чему способствуют меры, принятые правительством, в том числе запрет на экспорт бензина, а также сохраняющееся ограничение на экспорт дизельного топлива для непроизводителей»,– добавили в министерстве.

Москва, Елена Васильева

