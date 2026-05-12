Вице-премьер Новак назвал структурные вызовы для экономики России

Российская экономика сталкивается с несколькими структурными вызовами, среди которых – дефицит и санкционные ограничения. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости».

«Как я уже отметил ранее, наряду с низкой безработицей в отдельных отраслях наблюдается дефицит кадров, при этом занятость населения достигла максимальных значений, незадействованных трудовых ресурсов практически нет. Отставание роста производительности труда от зарплаты всегда приводит к таким дисбалансам», – пояснил Новак.

По его словам, для решения проблемы требуется переток рабочих рук на те направления, которые внесут больший вклад в ВВП. Этот процесс ускорился «в последние пару кварталов», но все еще остаются компании, которые не могут полностью обеспечить себя сотрудниками.

Еще одни вызов, по мнению вице-премьера, – изменение структуры расходов бюджета. «Вы знаете, что за последние годы в целом выросло финансирование образования, здравоохранения, социальной защиты, развития экономики, укрепления технологического суверенитета и, конечно, расходы на оборону, безопасность, в том числе СВО, поддержку наших воинов и членов их семей», – указал Новак.

Кроме того, на экономику оказывает давление разрыв сложившихся мировых цепочек поставок из-за санкций, но Россия укрепляет свой экономический и технологический суверенитет, чтобы «меньше быть подверженными влиянию таких недружественных действий».

«И еще, конечно, умеренно жесткая ДКП [денежно-кредитная политика] – это тоже следствие рисков. Что является «платой» за то, что спрос опережает предложение, и за дефицит на рынке труда? Это инфляция, – сказал зампред правительства. – В макроэкономическом смысле не так важно, на какой стороне произошел шок – ускоренный рост спроса или замедленный рост предложения, это всегда приводит к росту цен. Правительство и Банк России в такой ситуации действуют в рамках своих полномочий, дополняя и балансируя решения друг друга».

Новак уточнил, что правительство ожидает экономический рост в этом году на уровне 0,4% ВВП. Согласно прогнозу, в 2027 году рост ВВП составит 1,4%, а в 2029 – 2,4%. Инфляция приблизится к 5,2% в 2026 году, а к целевому уровню в 4% она будет близка с 2027 года.

Москва, Зоя Осколкова

