«Мягкая посадка» российской экономики продлевается как минимум на 2026-2027 годы, и, согласно прогнозу министерства экономического развития РФ, за трехлетку (2025-2027 годы) увеличение ВВП будет прибавлять в среднем порядка 1% в год. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно прогнозным выводам чиновников, в 2028-2029 годах темпы роста экономики не дотянут до 3% – уровня, которым в среднем, как ожидается, будет расти мировая экономика.

«Что касается потенциальных темпов роста, это вопрос очень непростой. Мы глубоко убеждены, что денежно-кредитная политика влияет не только на колебания вокруг потенциала, но и на сам потенциал, в том числе из-за длины инвестиционного цикла, его сдвига и так далее. В ближайшие годы, по прогнозу, мы на 3% роста в год при всех существующих рамках вряд ли выйдем, но при этом сказать, что это невозможно, тоже не можем», – пояснил представитель Минэкономразвития, слова которого цитирует агентство.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

