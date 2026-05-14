Рестораны подняли цены на блюда с морепродуктами из-за роста издержек

Российские заведения общепита в январе-апреле столкнулись с резким подорожанием морепродуктов. Рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и красную рыбу по более высоким ценам. Подорожала как отечественная, так и импортная продукция. Это связано с ростом логистических издержек и снижением объемов вылова. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Поставки морепродуктов остаются сложными и затратными, особенно с учетом удаленности ключевых районов добычи. При этом дополнительное давление на рынок оказывает экспорт. Российским рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за границу. Из-за этого внутренний рынок столкнулся с неудовлетворенным спросом на морепродукты. В результате ресторанные сети начали повышать цены в меню – в зависимости от позиций до 25% – и искать более дешевые аналоги. По оценкам экспертов, средний чек с начала года увеличился примерно на 10%.

Рестораторы, как отмечает издание, при этом опасаются снижения спроса на фоне замедления потребительской активности населения.

Собеседники газеты указали, что закупочная стоимость кальмара и северной креветки за год увеличилась примерно на 10%, филе трески – на 20%, а чилийских мидий – на 40%. Также на рост закупочных цен повлиял неурожай аквакультуры и закрытие части предприятий по выращиванию и вылову морепродукции, отмечают эксперты. Оставшиеся компании не могут удовлетворить спрос в полном объеме, что усиливает давление.

Москва, Наталья Петрова

