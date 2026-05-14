Российский бизнес массово сокращает удаленную работу

Российские компании массово сокращают долю полностью удаленной работы в условиях замедления экономики РФ и повышенной ключевой ставки, ограничивающей привлечение внешнего финансирования, с целью повысить эффективность взаимодействия сотрудников. Об этом рассказала руководитель управления персонала ПЭК:LTL Дарья Самойлова в комментарии «Газете.Ru».

Эксперт обратила внимание на то, что к ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% отечественных компаний, а доля полностью удаленной работы сократилась до 7%.

Согласно прогнозу экспертов, к концу 2026 года число работающих удаленно россиян снизится почти в два раза, до 600-800 тысяч человек.

Самойлова назвала основными причинами отказа компаний от дистанционной работы снижение производительности сотрудников в среднем на 10% из-за недостатка коммуникации и нехватки самомотивации у некоторых из них. Кроме того, при удаленке может увеличиваться время принятия решений, что особенно критично для компаний в условиях стагнации многих отраслей российской экономики, указала она.

«Вместе с тем бизнес стремится повысить командную вовлеченность, скорость принятия решений, оперативность и эффективность коммуникации. Поэтому доля полностью удаленной работы в ближайшие два года продолжит снижаться, тогда как гибридный формат – останется стабильно востребованным», – прогнозирует эксперт.

Самойлова считает, что работодатели будут готовы к гибким условиям труда для творческих, технических и редких профессий, особенно – в ИТ-сфере. В этом случае возможность дистанционной работы останется одним из конкурентных преимуществ, заключила она.

Москва, Наталья Петрова

