В 2026 году каждое шестое предприятие микробизнеса окажется под угрозой закрытия

До 15% предприятий микробизнеса могут оказаться под угрозой закрытия уже в этом году. Причина – слишком медленное снижение ключевой ставки. Высокая стоимость заемных средств лишает малые предприятия доступа к оборотным ресурсам.

По прогнозам ЦБ РФ, по итогам 2026-го среднегодовая ставка составит 14-14,5%. Кредитование МСП охлаждается: за январь-февраль объем выдач сократился на 15%. Число заявок на реструктуризацию за 2025 год подскочило в 1,7 раза, но банки одобряют лишь треть из них. Это может привести к резкому росту просрочек, пишут «Известия».

На начало марта 64% задолженности МСП приходилось на кредиты с плавающими ставками, причем 79% из этих ссуд напрямую привязаны к ключевой, следует из статистики Банка России. Это означает, что большинство заемщиков всецело зависят от решений регулятора: при сохранении ключевой на высоком уровне обслуживание долга останется дорогим.

Аналитики сравнивают сложившуюся ситуацию со стрессовым периодом 2020 года. Полностью закрыться могут 5-6% компаний, еще 9-10% будут вынуждены сократить деятельность (например, ликвидировать часть точек) или перейти в режим выживания. В отдельных сегментах – прежде всего в общепите и офлайн-торговле – доля таких сокращений и вовсе способна достигнуть 30%.

На рынке уже наблюдается тревожная динамика, говорят эксперты. По последним данным Росстата, во всех отраслях так называемый коэффициент смертности превышает показатель рождаемости. Причем если в 2025 году на одно открытое предприятие приходилось 1,37 закрытого, то в январе 2026-го – уже почти два. Наибольший рост отмечен в сферах ЖКХ, недвижимости, строительства и торговли. Индустрия красоты также находится в зоне риска: салоны с завышенными ценами на услуги могут не выдержать конкуренции.

Сочетание высокой ключевой ставки, фискальной нагрузки и стагнации потребительского спроса оказывает повышенное давление на микробизнес, сходятся во мнении аналитики. На этом фоне риск закрытия весомой доли таких предприятий становится реалистичным сценарием. Однако масштабный кризис пока маловероятен: сектор проходит этап болезненной адаптации к новой экономической реальности, где ключевым фактором выживания будет способность быстро менять бизнес-модель и управлять издержками.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

