ФАС раскрыла картель при закупках электроники на 236 млн рублей

Федеральная антимонопольная службы выявила картельный сговор при закупках электронно-вычислительной техники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Антимонопольная служба признала ООО «Бизнес Стандарт», ООО АКБ «Барьер» и ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на электронных аукционах на поставку и аренду электронно-вычислительной техники, а также на поставку услуг по предоставлению лицензий на программное обеспечение», – говорится в сообщении.

Компании отказались от конкурентной борьбы и применяли единую модель поведения при участии в торгах, при этом они минимально снижали цену от начальной стоимости контракта.

«Общая сумма начальных максимальных цен контрактов в результате сговора составила 236 364 955 рублей», – добавили в ФАС.

Нарушителям грозят оборотные штрафы. Кроме того, материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

