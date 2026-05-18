Старение трудоспособного населения России может привести к потере 1% ВВП

Наряду с отрицательной демографической динамикой старение трудоспособного населения и его минимальный вклад в экономические отношения увеличивают нагрузку на экономику России. По подсчетам аналитиков, на фоне двухлетней рекордно низкой безработицы в ближайшие два года это может привести к потере 1% (2,1 трлн рублей) потенциального ВВП. Об этом пишет газета «Известия».

«Россия уже вошла в устойчивый тренд старения населения, – отмечают авторы исследования центра «Аналитика. Бизнес. Право» и компании «Визионеро». – По состоянию на 1 января 2025 года численность граждан старше трудоспособного возраста составила 35,1 млн человек, или 24% населения страны».

Внутри России старение имеет выраженную региональную асимметрию. Наиболее высокая доля населения старше трудоспособного возраста (мужчины старше 63 лет и женщины старше 58 лет) фиксируется в регионах Центральной России, Поволжья и части Урала. В частности, это Тамбовская, Кировская, Тульская, Курганская области, Мордовия и Татарстан.

Ситуация с высокой долей пожилого населения в ряде регионов отражает глубинные демографические процессы, складывавшиеся десятилетиями, считает сопредседатель комиссии по социальной ответственности и корпоративным коммуникациям Ассоциации коммуникационных агентств России Анастасия Горелкина.

Разброс между регионами объясняется прежде всего миграционными трендами: молодежь активно уезжает в мегаполисы, в результате в регионах оседают преимущественно люди старшего возраста, а доля трудоспособного населения сокращается. Не менее важны и исторические факторы: в ряде областей еще с 1990‑х годов наблюдались низкая рождаемость и высокая смертность среди молодежи и людей среднего возраста. К этому добавились экономические причины – отсутствие привлекательных рабочих мест, невысокие зарплаты.

Сильный фактор, «выталкивающий» население из регионов, – слабый уровень развития системы профессионального образования, прежде всего высшего, которое в России особенно ценится, хотя эта ситуация сейчас меняется, подчеркнула младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Дарина Медведникова.

«В особо уязвимом положении оказываются субъекты РФ, расположенные в относительной близости от центров притяжения – крупнейших агломераций страны, ведь в таком случае туда проще переехать, – пояснила она. – Москва, Санкт-Петербург, другие города-миллионники, как пылесосы, высасывают все ценные трудоспособные ресурсы с окрестностей, привлекая их своими большими возможностями по получению образования, самореализации на рынке труда».

Но в ряде регионов, таких как Татарстан, высокая доля пожилых обусловливается и некоторыми позитивными факторами – увеличением продолжительности жизни в результате развития системы здравоохранения, распространения здорового образа жизни.

Экономические последствия такого тренда весьма ощутимы. Бюджеты регионов испытывают растущую нагрузку с учетом расходов на пенсии, здравоохранение и соцподдержку пожилых. Одновременно снижается производительность труда – возрастные работники реже осваивают новые технологии и медленнее адаптируются к изменениям.

Комплекс мер и законодательных инициатив, которые могли бы разрешить ситуацию, может включать в себя развитие общественных институтов и программ активного долголетия, государственные гранты и меры поддержки для медицинских и спортивных учреждений, IТ-компаний, разрабатывающих и внедряющих подобные программы когнитивного и физического долголетия. Кроме того, решить проблему могло бы введение специальных государственных грантов, субсидий и мер поддержки для работающих пенсионеров или пенсионеров и предпенсионеров, планирующих открыть свой бизнес.

Москва, Зоя Осколкова

