Продажи черной икры в России упали

В январе-апреле продажи черной икры в России сократились на 22 процента в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении снижение составило 12%, следует из данных «Эвотора», с которыми ознакомился «Ъ». Участники рынка связывают тенденцию со снижением интереса потребителей к дорогим деликатесам и переориентацией спроса на более доступные виды икры.

Эксперты отмечают, что покупатели все чаще выбирают красную икру и более бюджетные аналоги. Продажи красной икры за год выросли на 73% в натуральном выражении, а ее доля в денежном обороте категории увеличилась с 12% до 17%. Росту спроса способствовало увеличение производства после успешной путины 2025 года: вылов горбуши вырос на 63%, что позволило снизить стоимость наиболее массовой красной икры на 14%, до 9,1 тыс. руб. за килограмм.

Одновременно сокращается и выпуск черной икры. По данным системы «Честный знак», в первом квартале производство осетровой икры в России снизилось более чем на треть. Участники отрасли объясняют высокую стоимость продукции длительным циклом выращивания осетровых, добавляет «Коммерсант».

Екатеринбург, Елена Васильева

