В России резко выросло число отказов в списании долгов при банкротстве

В России суды стали чаще отказывать в освобождении от долгов при процедуре банкротства граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федресурса. По словам экспертов, на практику повлияла смена позиции Верховного суда.

В первом квартале 2026 года российские суды вынесли 2218 отказов в освобождении граждан от обязательств по итогам банкротства – это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (857). Доля таких дел достигла 2,1 против 1,1% годом ранее. Резкий рост числа отрицательных решений начался во второй половине 2025 года и продолжил ускоряться в начале 2026-го.

Всего за 2025 год число признанных банкротов в России превысило 2,2 млн человек. При этом за прошлый год почти 568 тыс. российских должников в судебном порядке были объявлены финансово несостоятельными, что почти на треть больше, чем годом ранее. Тогда эксперты поясняли, что россияне стали чаще идти в банкротства благодаря так называемым раздолжнителям – это компании, которые предлагают гражданам консультации по личному банкротству или «списанию долгов», нередко гарантируя результат.

Эксперты считают, что текущая ситуация сложилась из-за того, что суды начали активнее искать баланс между интересами должников и правами кредиторов, прежде всего системных игроков – банков и микрофинансовых организаций. До недавнего времени суды в подавляющем числе случаев освобождали должников от долгов, если только закон не содержал прямого запрета на это (причинение вреда здоровью, субсидиарная ответственность).

Ранее Верховный суд подчеркивал, что задача закона о банкротстве граждан – это социальная поддержка и возможность начать с нуля. Но в 2025 году количество дел о банкротстве граждан резко выросло, а Верховный суд немного закрутил гайки, отказав нескольким должникам в освобождении от долгов. Кроме того, на динамику отказов в списании долгов при банкротстве физлиц повлияли банки и коллекторы, которые стали действовать активнее и призывать суды не освобождать от обязательств недобросовестных должников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

