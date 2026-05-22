Защита от мошенников привела к обратному эффекту: число нелегальных кредиторов резко выросло

Новые требования к микрофинансовым организациям привели к росту рынка нелегальных кредиторов. По данным ЦБ, только за три месяца текущего года их число увеличилось более чем на треть по сравнению с прошлым кварталом. Многие игроки оказались не готовы к новым правилам, а заемщики после отказов стали чаще искать деньги в серой зоне.

С марта 2026-го все микрофинансовые компании (МФК) обязаны использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при дистанционной выдаче займов. Но уже спустя два месяца Банк России объявил мораторий на штрафы за нарушение требований – санкции начнут действовать только с 2027-го. При этом с весны следующего года правило распространят уже на все микрофинансовые организации, включая микрокредитные компании (МКК), пишет газета «Известия».

В I квартале 2026 года регулятор выявил на 36% больше «черных кредиторов», чем кварталом ранее. Причина кроется в новых требованиях к микрофинансовым компаниям. Внедрение идентификации через ЕБС стало для рынка сложным регуляторным изменением. С начала года 13 МФК сменили статус на МКК, чтобы получить отсрочку по обязательному подключению к биометрии.

По словам экспертов, реформа застала рынок врасплох. К концу марта ни одна МФК так и не смогла наладить массовую выдачу займов с использованием биометрии. Причина была не в нежелании бизнеса работать по новым правилам, а в технической неготовности самой системы. Главными проблемами остаются низкая наполненность базы ЕБС, слабая осведомленность граждан и высокая стоимость подключения. Внедрение системы может обходиться компаниям в десятки миллионов рублей. По прогнозам аналитиков, до 15% клиентов МФО могут уйти к нелегалам на фоне ужесточения требований.

Тем временем, снижение доступности легальных займов уже подталкивает людей к «черным кредиторам». Сильно закредитованным россиянам всё сложнее получить новый кредит, тогда как ставки банков снижаются медленнее ключевой, доходы населения растут не так быстро, а инфляция остается высокой. В таких условиях спрос на «быстрые деньги» сохраняется, чем и пользуется теневой сектор.

Даже после подключения участников проблема может сохраниться, считают эксперты. Сейчас биометрию добровольно сдали более 10 млн россиян – это около 7% населения страны. При этом активная клиентская база МФО достигает 15 млн человек. То есть миллионы заемщиков рискуют потерять доступ к легальным онлайн-займам и обратиться к «черным кредиторам».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube