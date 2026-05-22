В России средняя пенсия у мужчин выше, чем у женщин

В России выплаты мужчинам, вышедшим на пенсию, выше, чем у женщин. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ за 2026 год.

Средний размер назначенного пенсионного обеспечения мужчин составляет 25 353 рубля в месяц, в то время как женщин – 25 204 рубля, передает РИА «Новости». Общая средняя пенсия в стране находится на уровне 25 254 рублей.

При этом средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан составил 23 695 рублей, а неработающих – 25 840 рублей.​

Как сообщалось ранее, с января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров в России проиндексировали на 7,6%. По подсчетам Минтруда, на меры соцподдержки направят 18,7 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

