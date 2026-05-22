Банкоматы в России смогут работать без интернета

В России разработали решения, которые позволят банкоматам и платежным терминалам работать в отсутствии мобильного интернета. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать и когда отключен мобильный интернет», – рассказала глава ЦБ на VIII Съезде Ассоциации банков.

По словам Набиуллиной, в настоящее время специалисты тестируют эту опцию. Кроме того, Банк России обсуждает с Минцифры включение всех банков в белые списки. Банковская система доказала способность адаптироваться к любым вызовам, подчеркнула глава ЦБ.

Мобильный интернет часто отключают в целях безопасности из-за угроз атак БПЛА. Такие ограничения негативно влияют на работу коммерческих объектов, такси и других видов деятельности, поэтому власти ищут способы, чтобы минимизировать ущерб.

Москва, Зоя Осколкова

