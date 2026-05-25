Дефицит кадров в России усиливается из-за ухода молодежи в собственный бизнес

В России подростки и молодежь поставили рекорд по открытию компаний. Школьники и студенты предпочитают свой бизнес найму, что создает проблемы для экономики, усугубляя дефицит кадров. Об этом пишет газета «Известия».

Предпринимательская активность молодежи продолжает расти. За год число молодых ИП увеличилось на 16%, а за три года – на четверть. Сейчас в секторе малого и среднего бизнеса работают более 270 тысяч индивидуальных предпринимателей до 25 лет – это рекордный показатель, сообщили в Корпорации МСП.

Российское законодательство постепенно подстраивается под развитие молодежного предпринимательства. Оформить самозанятость или зарегистрироваться как ИП в России можно с 14 лет – при согласии родителей или законных представителей. При этом самозанятость остается наиболее простым вариантом для подростков: для нее действует минимум ограничений и упрощенная налоговая отчетность.

Рост молодежного предпринимательства в России говорит о более глубоких изменениях в экономике и обществе, говорят эксперты. Для нового поколения онлайн-продажи, цифровые платежи и работа через платформы – привычная среда, поэтому молодые бизнесмены быстрее адаптируются к меняющимся правилам рынка.

Дополнительным стимулом стало снижение порога входа в бизнес. Благодаря цифровизации зарегистрировать ИП или самозанятость можно за несколько минут без визита в налоговую. Кроме того, начинающим предпринимателям уже не обязательно арендовать офис, нанимать сотрудников и выстраивать сложную офлайн-модель, многие стартуют с небольших проектов – например, в дизайне, программировании, онлайн-торговле или сфере цифровых услуг.

Меняются и ценности молодежи. Если раньше бизнес ассоциировался лишь с доходом, то для нового поколения это еще и независимость, творчество, развитие личного бренда. Молодежь иначе относится и к риску: страх ошибки постепенно уступает место готовности пробовать и двигаться к результату шаг за шагом.

Молодые люди чаще выбирают собственное дело из-за желания больше зарабатывать и самостоятельно распоряжаться своим временем. Для части начинающих предпринимателей бизнес становится альтернативой низким стартовым зарплатам, для других – возможностью создавать собственные проекты вместо работы по найму.

Рост молодежного предпринимательства имеет для экономики как преимущества, так и риски. Развитие собственного дела помогает легализовать раннюю деловую активность, ускоряет цифровизацию, создает новые сервисы, способствует росту финансовой грамотности и налоговых поступлений.

При этом массовый уход молодежи в микробизнес усиливает кадровый дефицит в традиционных отраслях. Промышленность, ритейл и сфера услуг теряют потенциальных сотрудников на линейных позициях. Таким образом, молодежное предпринимательство становится заметным драйвером экономики и цифровизации – но вместе с тем усиливает конкуренцию за молодых специалистов в традиционных компаниях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

