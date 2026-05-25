Бизнес вызывают на ковер к чиновникам – объясниться по занятости

В регионах России участились вызовы бизнесменов к чиновникам из-за численности штата. На межведомственных комиссиях с коммерсантами обсуждают нелегальную занятость.

О таком письме Бизнес ФМ рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновникам это нужно?

Региональные госслужащие все чаще приглашают предпринимателей отчитаться о численности сотрудников в штате.

Роман – владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают четыре человека плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не его одного: «Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налогах, о налоговой. То есть им, я так понимаю, недостаточно налогов, денег в бюджет, и, я так думаю, они всяческими способами ищут разные варианты».

Как сообщает «Бизнес ФМ», позже Роман перестал отвечать на сообщения Бизнес ФМ и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание.

Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, это наводит на подозрения: работодатель платит по серой схеме.

Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец кофеен Take & Wake Алексей Петропольский: «Грубо говоря, если у вас три человека работает, а вы оказываете услуг на 5 млн в месяц, то возникает вопрос, а кто эти услуги выполняет. И классика, когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось пять. И возникает вопрос: а кто будет делать текущую работу? И тоже приходят такие «письма счастья». Это не только Краснодарский край, это в целом вся Россия».

Этим занимается, в том числе, Минтруд, у него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращения штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Редакция Бизнес ФМ попросила партнера компании Taxadvisor Дмитрия Костальгина прокомментировать ситуацию: «Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия – она отклонилась почему-то на 10%, потому что в индикаторах риска, которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение минимального размера зарплаты 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен – непонятно».

Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же – налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы – а это 7/7 и 12 часов в день – не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей трех ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться:

«Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем семьей. Что вот у нас свекровь, муж и я. И на трех пунктах мы работаем сами, сотрудников не нанимаем, потому что это невыгодно. Когда у тебя семейный бизнес, невыгодно нанимать сотрудников, потому что у тебя, опять же, налоги».

После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в заседании примут участие сотрудники ФНС, работники Соцфонда, центра занятости и прокуратуры.

Москва, Елена Васильева

