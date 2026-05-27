Минус ноутбуки и парфюмерия: в России урезали список товаров для параллельного импорта

Обновленный перечень продукции, которую разрешено ввозить параллельным импортом, вступил в силу в среду, 27 мая. Из списка Минпромторга исключен ряд позиций, в том числе отдельные марки ноутбуков, компьютеров и серверов. Речь идет о таких брендах, как Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и другие.

Изменения в список параллельного импорта товаров министерство утвердило еще в ноябре 2025 года. В Минпромторге отмечали, что исключение некоторых товаров из перечня не отразится на ассортименте аналогичной продукции на внутреннем рынке, передает РИА «Новости».

Среди исчезнувших позиций оказались японские краски для принтеров марки Ricoh, материалы для лепки Spin Master, а также некоторые нишевые парфюмерные бренды – Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie, Xerjoff и другие.

В качестве основных причин пересмотра перечня товаров для параллельного импорта Минпромторг называл локализацию производства на территории России или наличие отечественных аналогов. В ведомстве указывали, что регулярно актуализируют список параллельного импорта, исключая из него как отдельные товарные знаки, так и целые группы товаров.

Механизм параллельного импорта предусматривает ввоз в Россию товаров без согласия правообладателя или владельца товарного знака. Он действует в качестве временной антикризисной меры с мая 2022 года.

15 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год.

Москва, Наталья Петрова

