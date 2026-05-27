Минфин предлагает не давать семейную ипотеку владельцам инвестиционных квартир

Минфин России предлагает внести еще одно изменение условия выдачи семейной ипотеки – нее давать ее тем, у кого уже есть непогашенная льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023 года. Это следует из направленного в федеральное правительство письма замглавы Минфина Алексея Моисеева, на которое ссылается издание на строительную тематику «Московская перспектива». В Минфине изданию подтвердили отправку этого письма, сообщив, что инициатива должна снизить использование льготных жилищных кредитов не по прямому назначению, то есть на покупку квартир в инвестиционных целях.

В ведомстве подчеркнули, что в случае принятия этой инициативы отзывать уже выданные кредиты или повышать по ним требования не будут. Более того, если семья погасит предыдущую ипотеку и у нее родится еще один ребенок, оформить новый льготный кредит все еще будет возможно, отметили в министерстве, сообщает «Коммерсант».

Москва, Елена Васильева

