Опрос: более 20% россиян совмещают основную работу и подработку

Свыше 20% россиян совмещают работу в найме с самозанятостью и подработками. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Консоль».

Согласно данным исследования, 21% респондентов помимо основной работы имеют подработку, из них 8% совмещают работу в найме и самозанятость, еще 13% берут подработки в других компаниях.

При этом 46% признались, что занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, приводит данные опроса РИА «Новости». Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время. 8% занимаются дополнительной занятостью вечером после основной работы – с 19:00 до 23:00. Ночью подрабатывают 4% участников опроса.

Сегодня работу в найме имеют только 37% опрошенных, по самозанятости трудятся 33% россиян. Еще 8% участников исследования рассказали, что занимаются фрилансом без официального статуса.

В опросе участвовали более 1,2 тыс. россиян старше 18 лет.

HR-директор «Консоли» Галина Юрманова назвала новой нормой для рынка труда «совмещение нескольких источников дохода».

«Люди больше не воспринимают подработку как временную меру: для многих это способ быстрее расти в доходе, тестировать новые профессии или создавать финансовую подушку», – прокомментировала эксперт итоги исследования. При этом, указала она, «особенно активно растет именно проектная и удаленная занятость, которую можно совмещать с основной работой».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube