Эксперт предупредил о рисках при покупке японского чая матча

Маркировка японского чая матча как «элитный» вовсе не означает, что продукт будет хорошего качества, так как каких-либо стандартов не существует. Об этом сообщил глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото.

«Проблема заключается в том, что не существует критериев «хорошего» и «плохого» матча, а также в существовании не имеющего определения «церемониального класса». В результате со стороны поставщиков складывается ситуация, при которой практически любой матча можно представить клиенту как «церемониальный» и продавать под этим обозначением», – рассказал эксперт РИА «Новости».

Таким образом, на рынок попадает дешевое сырье, из которого делают готовый продукт и продают в десять раз дороже.

По словам главы ассоциации, из-за сиюминутной прибыли в долгосрочной перспективе доверие потребителей к японскому сырью снижается.

Токио, Зоя Осколкова

