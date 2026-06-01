Богатейшие россияне с начала года заработали более 21 млрд долларов

Богатейшие российские бизнесмены с начала года прирастили свои состояния на 21,8 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В список 500 самых богатых людей планеты попали 20 россиян. Их общее состояние на 1 июня составляет 320,8 млрд долларов, что на 21,857 млрд больше, чем на конец 2025 года.

Возглавляет рейтинг по-прежнему американский предприниматель Илон Маск. Состояние владельца компаний Tesla и SpaceX с начала года увеличилось на 116 млрд долларов, до 735 млрд.

В тройку лидеров попали основатели Google – Ларри Пейдж (его состояние поднялось на 52,9 млрд долларов, до 322 млрд) и Сергей Брин (его состояние выросло на 49 млрд долларов, до 299 млрд).

На четвертом месте – основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого увеличилось на 36 млрд долларов, до 289 млрд. Замыкает топ-5 самых богатых людей сооснователь Oracle Ларри Эллисон, чье состояние выросло на 33,7 млрд долларов с начала года, до 281 млрд.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube