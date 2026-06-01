В Кремле отреагировали на проблему нехватки бензина в Крыму

Вопрос дефицита бензина в Крыму стоит высоко на повестке дня, власти работают над решением проблемы. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Текущие проблемы – они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня, – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. – Все уровни властей работают над решением проблем».

Напомним, 22 мая в Севастополе ограничили на продажу бензина на АЗС 20-ю литрами на один автомобиль или одну канистру из-за нехватки автомобильного топлива. С 31 мая ограничения ужесточили – запретили продажу топлива в канистры. Власти города объясняли введение этой меры возникшими «логистическими сложностями» с доставкой топлива.

С 31 мая ограничение на продажу бензина АИ-92 ввели и в Крыму – не более 20 литров на одну машину, сообщал глава РК Сергей Аксенов. Заправку в канистры запретили. При этом приобрести бензин марки АИ-95 на сетевых заправках можно будет только по талонам. Глава Крыма Сергей Аксенов ожидает, что ситуация с бензином на полуострове нормализуется в течение 30 дней.

Москва, Наталья Петрова

