«Мы будем реагировать»: Мантуров рассказал о борьбе с «лазейками» при ввозе машин из ЕАЭС

Российские власти задействуют новые меры для защиты отечественного автопрома от попыток обхода правил ввоза иностранных автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров. При этом он напомнил, что механизм утилизиционного сбора в России уже утвержден с ежегодной индексацией до 2030 года.

«Что касается работы по прикрытию «лазеек», по мере того, как наши партнеры по ЕАЭС будут использовать решения по ввозу автомобилей иностранных брендов, мы будем реагировать, чтобы наш рынок был защищен», – заявил он в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Мантурова, использование подобных «лазеек» будет несправедливым по отношению к индустриальным партнерам, которые инвестируют и достаточно активно занимаются локализацией производств в России, обеспечивая загрузку российских автокомпонентных производств. «И при этом параллельно на льготных условиях будут завозиться автомобили», – посетовал он.

Как отметил вице-премьер, в России множество моделей автомобилей выпускается совместно с иностранными партнерами, но из-за высокой локализации и передачи технологий такая продукция признается российской. «В процентном отношении доля произведенных в РФ автомобилей на внутреннем рынке сегодня больше 60%, притом что не так давно было 53-55%», – уточнил Мантуров.

Вице-премьер отрицательно ответил на вопрос, планируется ли расширять инструмент утильсбора на какие-либо другие отрасли, например на производство шин, на которое давит китайский импорт. Мантуров пояснил, что у шинников другой вид сбора – экологический – РОП. Внутри России и, например, в Казахстане производится продукция с более жесткими требованиями к качеству и безопасности, а по импорт из дальнего зарубежья завозится с менее жесткими требованиями. «Такая продукция далеко не всегда соответствует нормам по канцерогенам», – констатировал он.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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