Санкции не отменят, внешний долг скоро погасим, ситуация с бюджетом улучшается: о чем говорили власти на ПМЭФ

Запад не отменит санкции в отношении России, рассчитывать на возврат к старому не стоит. Нынешние изменения в мире носят фундаментальный глобальный характер и не связаны с какими-либо отдельными событиями. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир», – приводит слова Орешкина РИА «Новости».

«Тот мир, который был здесь 20 лет назад, его уже не существует, никогда не будет. Мир другой», – подчеркнул он.

Также Орешкин указал, что России необходимо отойти от преимущественно оборонительной модели в отношениях со странами Запада к более сбалансированному развитию. Он полагает, что этот процесс следует ускорять, передает «Бизнес ФМ».

По оценке Орешкина, западная экономика находится сейчас в состоянии лихорадки и эта тряска передается и на Россию. Он призвал более оптимистично смотреть вперед и говорить больше о возможностях и том, как ими пользоваться.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, в свою очередь, заявил на ПМЭФ, что Россия достигла финансового суверенитета. «Мы не зависим от решений третьих стран, дадут ли нам деньги или нет»,– отметил он. Министр добавил, что внешний долг России составляет 10% ВВП и в скором времени будет полностью погашен. По его словам, Россия не зависит от внешней финансовой инфраструктуры и самостоятельно принимает решения по бюджетным вопросам, исходя из приоритетов страны. Однако нужно «иметь абсолютно четкое понимание» того, как будут развиваться финансы, поскольку «от этого зависит как финансовая устойчивость, так и макроэкономическая устойчивость», – указал Силуанов.

Также министр финансов констатировал, что налоги растут и даже были риски, что власти «перегнут палку», но «ее перегнули». «Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут. Были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета об этом красноречиво свидетельствуют», – сказал Силуанов.

Глава Минфина при этом заявил, что ситуация с бюджетом «выправляется по сравнению с тем, что было в первом квартале». «Налог на добавленную стоимость растет больше плана. Это о чем говорит? Говорит о том, что мы увидим более, значит, большие цифры роста, чем, может быть, изначально планировали с учетом корректировки наших прогнозов», – пояснил Силуанов (цитата по газете «Коммерсантъ»).

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на ПМЭФ обрисовал контуры будущей экономической модели России. По его словам, эти контуры уже «начинают прослеживаться». Речь идет о более крепком курсе рубля, чем ожидают многие участники рынка, а также о сохранении относительно высоких процентных ставок, пояснил министр. Это связано, по его словам, в том числе с вопросами бюджетного дефицита, на которые реагирует Банк России, сообщают «Известия».

Решетников также заявил об активных структурных изменениях в российской экономике и постоянной «донастройке» ее модели, которая требуется из-за значимых событий, которые происходят постоянно.

Министр считает, что эффект от решений Центробанка по смягчению ключевой ставки проявится не сразу. Условия для экономики на второе полугодие уже в «значительной степени сформированы», поэтому меры, принимаемые ЦБ на текущий момент, окажут влияние на экономическую динамику в первом полугодии 2027 года, указал Решетников.

Глава МЭР также указал на сложности для экономики России из-за ситуации на рынке труда. По его словам, без новых источников трудовых ресурсов российской экономике будет трудно. «Нам расти будет сложно, за рамками, скажем так, тех усилий, которые мы еще дополнительно принимаем по производительности, но и там тоже требуются дополнительные меры», – заключил он.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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