Туризм и общепит обогнали остальные отрасли по росту зарплат

В России сотрудникам гостиничного и ресторанного сервисов стали быстрее поднимать зарплаты. До недавнего времени эти отрасли аутсайдерами по росту заработка. Впрочем, уровень зарплат там всё еще ниже среднего и держится около 73 тыс. рублей.

В начале 2026-го зарплаты в России продолжили расти, однако динамика оказалась крайне неравномерной по отраслям. По июньским данным Росстата, в I квартале среднее номинальное жалованье в РФ увеличилось на 15% год к году и достигло 107 тыс. рублей. Однако далеко не все сферы смогли показать такой результат, пишут «Известия».

Среди отраслей, в которых зарплаты росли медленнее других, оказались рыболовство, добыча угля, производство автомобилей, деревообработка и железнодорожные перевозки. В этих сферах рост доходов работников лишь незначительно превысил или был вовсе ниже официальной инфляции в 6% за тот период.

Тем временем, абсолютным лидером стал гостинично-ресторанный бизнес, где средние зарплаты за год увеличились почти на четверть. Причем такой скачок произошел в январе – марте – в месяцы, которые традиционного считаются низким сезоном для туризма. Несмотря на это, жалованья в отрасли пока остается ниже среднего по стране – всего 73 тыс. рублей, что почти в 1,5 раза меньше общероссийского показателя.

По словам аналитиков, ситуация объясняется феноменом «выравнивающего роста». Если раньше основными драйверами повышения зарплат были строительство и торговля, то теперь ускоренное увеличение доходов постепенно охватывает и те сферы, где заработки долгое время оставались относительно низкими. Этот двухтактный механизм – рост у лидеров и последующий выравнивающий рост у аутсайдеров – становится одним из факторов общего ползучего повышения оплаты труда в экономике. С одной стороны, он поддерживает потребление населения, а с другой – сокращает инвестиционные возможности компаний, говорят эксперты.

Такая тенденция стала закономерным следствием структурных изменений на российском рынке труда, где ключевым фактором остается острый дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы. Гостиничный и ресторанный бизнес развивается вслед за ростом внутреннего туризма, открываются новые объекты размещения и общепита, однако найти официантов, поваров и администраторов на прежних условиях становится всё сложнее. В результате работодатели вынуждены существенно повышать зарплаты, что уменьшает прибыль, которую компании могли бы вложить в развитие.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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