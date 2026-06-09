С начала года в России не открылось ни одного универмага

С начала 2026 года в России не открылось ни одного нового универмага. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании CORE.XP. В 2023 году был зафиксирован десятилетний рекорд – тогда на рынок вышли объекты на 76 тыс. кв. м.

К этому формату универмага аналитики относят крупные мультибрендовые магазины с единой концепцией. По данным CORE.XP, в 2024 году открылись площадки на 12 тыс. кв. м, а в 2025 году – на 17 тыс. кв. м. К лету 2026 года общая площадь российских универмагов составляет 300 тыс. кв. м.

С мая прошлого года заработали всего три объекта общей площадью 3000 кв. м от одного оператора – Slava Concept, в то время как закрылись 35 комплексов.

Как отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, одним из факторов спада стало изменение потребительского поведения: покупатели теперь реже ходят в универмаги ради знакомства с ассортиментом, предпочитая выбирать товары заранее в онлайне. В результате посещаемость таких площадок в 2025 году упала на 3%, а с начала 2026 года – еще на 2%.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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