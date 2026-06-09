Минтруд планирует вывести в этом году из теневой занятости 1,3 млн человек

Минтруда России намерено в 2026 году вывести из теневой занятости 1,3 млн человек.

В 2025 году межведомственные комиссии в российских регионах смогли легализовать около миллиона неофициально занятых, превысив целевой показатель в 775 тысяч, сообщил министр Антон Котяков.

«И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тысячи человек, то в 2025 году уже 103,8 тысячи. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 млн», – сообщил Котяков в интервью газете «Ведомости».

По оценкам министра, всего в сером секторе в России находится 5,3 млн человек.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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