Четверть компаний в России намерены сократить сотрудников до конца 2026-го

В России четверть компаний собираются сократить штат до конца текущего года. Причем, речь идет не о малом бизнесе, который испытывает сложности из-за повышения налогов, а крупных корпорациях, рассматривающих массовые увольнения как способ сохранить темпы роста прибыли.

«Российский рынок труда столкнулся с парадоксом: работников по-прежнему не хватает – безработица обновляет исторические минимумы, но компании сокращают персонал. До конца года урезать штат планирует четверть предприятий – в основном на 10%», – пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос.

Несмотря на небольшое повышение безработицы до 2,2% в апреле после 2,1% в феврале, показатель в России остается рекордно низким, следует из данных Роструда. На фоне высокой ключевой и роста фискальной нагрузки часть бизнеса начала искать способы уменьшить расходы. Дополнительный фактор – автоматизация процессов и внедрение ИИ.

При этом самые масштабные сокращения проводят не компании, оказавшиеся на грани убытков, а крупнейшие работодатели страны, многие из которых сохраняют доступ к господдержке и продолжают активно зарабатывать. Эксперты отмечают, что на этом фоне оптимизация штата выглядит уже не как вынужденная мера, а как способ сохранить темпы роста прибыли и повысить эффективность бизнеса в условиях замедления экономики.

Наибольшие риски сокращений в 2026-м сохраняются в финансовом секторе, где под угрозой прежде всего младший персонал – ассистенты, секретари и сотрудники бэк-офисов. Именно эти функции легче всего автоматизировать с помощью ИИ. Также увольнения могут затронуть розничную торговлю, госаппарат, часть бюджетной сферы и отрасли, испытывающие экономические трудности, – угольную, металлургическую и автомобильную промышленность. В этих сегментах постепенно будет снижаться потребность в сотрудниках, выполняющих рутинные задачи.

Несмотря на сокращения массовой безработицы в России ожидать не стоит. Даже если отдельные компании будут сокращать персонал, эти процессы окажутся незаметны на фоне общей нехватки кадров. Рынок труда остается настолько дефицитным, что даже рост безработицы на фоне оптимизации штатов скорее поможет восстановить баланс между спросом и предложением рабочей силы, чем приведет к серьезным проблемам с занятостью.

Таким образом, в стране нетипичная ситуация: сокращения сегодня происходят не на слабом, а на перегретом рынке труда. Пока одни компании уменьшают штат и передают часть задач технологиям, другие продолжают искать сотрудников. Поэтому главный вызов ближайших лет – не рост безработицы, а способность россиян быстро адаптироваться к новым требованиям экономики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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