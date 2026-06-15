Из-за дефицита кадров сохранение неэффективных работников стало выгоднее их увольнения

В России стало невыгодно увольнять некоторых работников, несмотря на их малую эффективность. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Российские предприниматели адаптируются к ситуации на рынке труда, где наблюдается дефицит кадров. Стоимость потери работника все чаще оценивается бизнесом выше, чем издержки от его низкой эффективности.

«По разным оценкам, российской экономике сейчас не хватает от 1,5 млн до 4,8 млн работников. Быстро закрыть этот дефицит сложно, поэтому компании стараются удерживать даже слабых сотрудников», – рассказал эксперт «Газете.Ru».

Руководители опасаются, что найм нового сотрудника обойдется дороже, кроме того, потребуется время на его адаптацию. Тем временем, сохранение «кадрового балласта» создает проблемы как для бизнеса, так и для работников.

В итоге часто возникают ситуации, когда 20-30% сотрудников фактически компенсируют недостаточную эффективность остальной команды. Это оборачивается перегрузками, выгоранием и демотивацией наиболее результативных кадров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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