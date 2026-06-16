Почти половина россиян сталкивались с подделками за последний год

Более 40% россиян сталкивались с поддельными товарами известных брендов за последний год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На российском рынке проблема имитации товаров распространена довольно широко: за последний год 41% россиян замечали товары, которые внешне или по названию подражали известным брендам. Чаще всего на такие имитации обращает внимание молодежь: среди россиян 18-24 лет с ними сталкивались 64%, среди 25-34-летних – 63%. У старшего поколения этот показатель заметно ниже: среди людей 60 лет и старше такие товары замечали 24%», – говорится в исследовании.

Аналитики подчеркивают, что такой опыт не всегда осознается потребителями; контрафактные товары бывает нелегко выявить даже при внимательном рассмотрении, поэтому часть респондентов могли не зафиксировать факт имитации, полагая, что видели оригинальные товары.

Чаще всего товары-имитации встречаются среди продуктов питания – такие встречали 70% опрошенных. Кроме того, в пятерку наиболее подверженных имитации товарных групп также вошли одежда, обувь и аксессуары, бытовая химия (по 46%), косметика и парфюмерия (35%), безалкогольные напитки (32%), бытовая техника, электроника и гаджеты (27%).

«В целом товары-подражатели в значительной степени представлены в сегментах повседневного спроса, для которых характерны частые и быстрые покупки и относительно низкая «цена ошибки»: в таких условиях вероятность приобретения имитаций повышается», – указывают социологи.

Присутствие товаров-имитаций на рынке создает реальные риски как для потребителей, так и для производителей оригинальной продукции. Для потребителей это связано с неудачным опытом покупки, разочарованием и ощущением, что их ввели в заблуждение. Для правообладателей – с потенциальным снижением продаж и репутационными потерями, когда негативный опыт использования имитации переносится на восприятие подлинного бренда.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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