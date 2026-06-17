НСПК снизит ставки межбанковского вознаграждения по картам Visa и Mastercard

Национальная система платежных карт применит меры для постепенного вывода из оборота карт Visa и Mastercard. В частности, планируется снизить ставки межбанковского вознаграждения (МБВ) по картам международных платежных систем.

«Совет участников и пользователей платежного рынка при НСПК в ходе обсуждения поддержал предложение не устанавливать нормативные сроки прекращения обращения карт международных платежных систем, которые больше не работают в России (в том числе Visa и Mastercard). При этом совету было предложено для постепенного вывода таких карт из оборота снизить ставку межбанковского вознаграждения по ним с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года – до 0%», – передает «Интерфакс».

По словам гендиректора НСПК Дмитрия Дубынина, такое поэтапное снижение ставки МБВ позволит банкам безболезненно и постепенно вывести из оборота карты международных платежных систем. Это позволит сделать переход максимально комфортным для граждан, сохранив привычный уровень доступности и удобства безналичных платежей.

Предложение было озвучено участникам ранка, у которых есть месяц на внесение своих инициатив, отметил гендиректор НСПК.

Напомним, Visa и Mastercard объявили об уходе из России в марте 2022 года. В настоящее время карты этих систем российских банков не работают за рубежом, а внутри страны продолжают функционировать благодаря поддержке НСПК.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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