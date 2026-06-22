Средний размер пенсии для неработающих превысил 30 тысяч в 13 регионах России

Средний размер пенсии неработающих граждан в мае 2026 г. превысил 30 000 руб. в 13 регионах России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Самые высокие показатели зафиксированы на Чукотке (44 069 руб.), в Ненецком автономном округе (40 082 руб.), Камчатском крае (39 444 руб.), Магаданской области (39 242 руб.), Ханты-Мансийском (38 463 руб.) и Ямало-Ненецком (38 112 руб.) автономных округах. Выше 35 000 руб. пенсии также в Мурманской области (35 655 руб.) и на Сахалине (35 118 руб.).

В Якутии средняя пенсия составила 34 640 руб., в Республике Коми – 33 011 руб., в Архангельской области – 32 654 руб., в Карелии – 31 786 руб., в Хабаровском крае – 30 229 руб.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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