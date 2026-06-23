Налоговые долги бизнеса и граждан в России достигли рекордных 4 трлн

К апрелю 2026 года совокупная задолженность по налогам граждан и компаний в России достигла рекордного уровня – 4 триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата. За год показатель увеличился примерно на треть.

Наибольший объем задолженности сформировался по налогу на добавленную стоимость (НДС) – 648 млрд рублей. Второе место занимает налог на прибыль организаций, неуплата по которому составила 294 млрд, третье – страховые взносы, по которым накопилось 292 млрд.

«Из совокупной задолженности 1,7 трлн приходится непосредственно на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Остальную часть составляют начисленные пени, штрафы и проценты за просрочку платежей», – пишут «Известия».

Существенная часть долга приходится на крупнейшие регионы страны. На первом месте – Москва, где объем задолженности достиг 1,5 трлн. Далее следуют Подмосковье – 286 млрд и Санкт-Петербург – 205 млрд, замыкают пятерку антилидеров Краснодарский край (91 млрд) и Самарская область (80 млрд).

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию ухудшением финансового состояния бизнеса. Ключевыми факторами стали высокие процентные ставки по кредитам, рост операционных издержек и замедление деловой активности в ряде секторов экономики.

Дополнительное давление на плательщиков оказывает расширение круга лиц, обязанных уплачивать НДС, а также более активная работа налоговых органов по выявлению нарушений.

По прогнозам специалистов, дальнейшее увеличение задолженности может привести к росту числа финансово несостоятельных предприятий и повысить риски банкротств в отдельных отраслях. Особенно уязвимы малый и средний бизнес, а также сектора с длительным производственным циклом.

При этом сама сумма в 4 трлн рублей значительна – она сопоставима с годовым дефицитом федерального бюджета и составляет около 10% его доходов. Для государства это серьезный объем недополученных средств.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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