Банки в России зафиксировали взрывной рост рефинансирования потребкредитов

Кредитные организации в России зафиксировали новую волну обращений граждан за рефинансированием потребительских займов. Услуга востребована прежде всего у заемщиков других банков для перевода кредитных карт или объединения нескольких обязательств.

По данным Банка России, в мае розничное кредитование ускорилось именно в сегменте потребительских ссуд, который весь год демонстрировал слабую динамику, тогда как в апреле беззалоговая розница практически не росла (+0,1%), передает РБК. Аналитики оценивают объем кредитов, предоставленных банками физическим лицам в мае, в 993,8 млрд рублей, что на 2,1% больше апрельского показателя, при этом в сегменте кредитов наличными прирост составил 9,5%, до 479,6 млрд рублей.

По оценкам экспертов, до 50% валовых выдач в мае-июне могло приходиться не на органический рост, а именно на операции рефинансирования и консолидации долгов. Заемщики, по его словам, активно переводят кредиты, а тренд на объединение нескольких обязательств в один инструмент становится все популярнее, поскольку удобство обслуживания одного кредита существенно выше и сопряжено с меньшими рисками технической просрочки.

В Объединенном кредитном бюро отметили, что за январь-апрель банки провели рефинансирование почти по 700 тыс. договоров о потребительском кредите, при этом доля таких ссуд в общем объеме рефинансированных достигла 72,8% в апреле, хотя на рефинансирование пока приходится лишь 0,62% розничного портфеля банков.

Снижение ключевой ставки Банка России – с 21 до 14,25% годовых за последний год привело к росту рефинансирования «дорогих» розничных кредитов, выданных в 2024-2025 годах на пике ставок. Средняя полная стоимость кредита в сегменте потребительских ссуд в топ-20 банков снизилась с 32-34% в начале 2025 года до 29,9% в мае.

Рефинансирование само по себе не может быть драйвером роста сегмента, поскольку это, по сути, замещение уже имеющихся задолженностей, а ставки по-прежнему остаются достаточно высокими, указывают эксперты. Потребность в заемных средствах также остается высокой из-за инфляции и отставания темпов индексации доходов граждан.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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