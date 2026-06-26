Россиян стали вдвое чаще ловить на экономических нарушениях

В России стали чаще привлекать граждан к ответственности за экономические нарушения. В зоне риска находятся те, кто регулярно продает товары, оказывает услуги на дому, сдает жилье или торгует в интернете без необходимого оформления.

В 2025 году в РФ было возбуждено 3,3 млн административных дел о нарушениях в сфере экономики. Это почти на четверть больше, чем годом ранее, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Общая сумма назначенных штрафов достигла 13,5 млрд рублей.

Число граждан, наказанных за такие нарушения, выросло почти вдвое – до 509 тысяч. Еще 371 тыс. нарушителей составили должностные лица, их число выросло на 22%. Количество юридических лиц, подвергшихся штрафам, увеличилось в 1,6 раза и достигло 272 тыс. Самый же заметный рост пришелся на предпринимателей без образования юрлица, включая ИП: их стало в 2,3 раза больше – 219 тыс.

В число экономических нарушений входят ведение серого бизнеса и торговля без регистрации, проблемы с кассами, маркировкой и разрешительной документацией. При этом сами штрафы могут быть относительно небольшими, однако основной риск связан с доначислением налогов, начислением пеней и возможной переквалификацией нарушений в уголовные дела. Основная часть дел пришлась на МВД и ФНС – 1,5 млн и 760 тыс. соответственно.

Рост числа выявленных нарушений связан с ужесточением контроля со стороны властей. Банки, правоохранители и ФНС стали лучше фиксировать разрыв между официальными доходами человека и реальными денежными потоками. В условиях дефицита бюджета контрольные органы усиливают фокус на взыскании штрафов. Параллельно ужесточается законодательство.

Кроме того, часть предпринимателей из-за роста налогов уходит в тень: продолжают работать, но без регистрации, кассы и отчетности. Для добросовестных компаний это также создает дополнительные риски: им приходится конкурировать с игроками, которые за счет ухода от налогов могут удерживать более низкие цены.

По словам экспертов, рост числа экономических нарушений показывает: часть малого бизнеса и граждан всё хуже вписывается в легальные правила. Государство видит больше серых доходов и пытается вернуть их в правовое поле, но одними штрафами это не решить. Если работать официально слишком дорого и сложно, люди будут уходить глубже в тень. Поэтому вывод бизнеса из серой зоны зависит не только от контроля, но и от того, насколько простыми и выгодными станут законные условия.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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