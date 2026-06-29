В Подмосковье выявили картель на 5,5 млрд рублей в сфере ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба выявила картель в сфере ЖКХ Московской области на сумму более 5,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Несколько компаний подозреваются в реализации антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах для нужд учреждений пяти городских округов Подмосковья – Подольск, Щелково, Мытищи, Долгопрудный и Талдомский.

По данным службы, организации координировали свое участие в закупочных процедурах и одерживали победу на торгах с минимальным снижением от начальной максимальной цены. Речь идет о торгах на проведение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту, строительству и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Общая сумма начальной максимальной цены контрактов составила 5 585 364 781 рубль.

ФАС возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ООО «Московская областная инженерная компания», ООО «ПроектСтройМонтаж», ООО «Региональная строительная производственная компания» и ООО «Время».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube