Россия заняла второе место в рейтинге стран с самым быстрым ростом благосостояния

Швейцарский финансовый холдинг UBS составил рейтинг «О мировом богатстве», в который вошли страны по показателю роста реального среднего благосостояния на одного взрослого человека. Россия заняла вторую строчку.

Согласно отчету, с 2020 года у России этот показатель увеличился на 37%. РФ уступила лишь Южной Корее, где рост превысил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%.

В антилидерах рейтинга оказались Великобритания, где благосостояние сократилось на 23,2%, а также Нидерланды (сокращение на 14,4%) и Франция (сокращение на 4,5%).

При этом по индексу Джини – показателю неравенства в распределении богатства – Россия также заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. ОАЭ с тем же значением занимают первую строчку. На третьем месте Южная Африка (0,81), четвертом – Бразилия (0,81), пятом – Саудовская Аравия – 0,78.

При расчетах авторы использовали сумму финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, исключая искажения от роста населения и курсовых колебаний. В отчете также подчеркивается, что благосостояние – не то же самое, что доход или ВВП на душу населения, и в разных странах оно дает разную покупательную способность.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube