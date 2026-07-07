Просрочка по общим долгам российских компаний достигла рекордных 7 трлн рублей

В России растет закредитованность бизнеса, а вместе с ней увеличивается и объем просроченных долгов. На компании одновременно давят дорогие займы, корректировка налогов и замедление экономики. В итоге всё больше денег уходит не на развитие, а на выживание, пишут «Известия».

За год просроченные обязательства российских предприятий выросли почти на 20% и достигли рекордных 7 трлн рублей, следует из данных Росстата. Речь идет не только о кредитах, но и о расчетах с налоговой, поставщиками, подрядчиками и сотрудниками. Общий объем долгов бизнеса уже приблизился к 300 трлн – это больше ожидаемого годового ВВП страны.

Почти половина суммы – чуть больше 141 трлн – пришлась на обязательства перед поставщиками и работниками, а также платежи по налогам, сборам, пенсионному и медицинскому страхованию сотрудников. Еще почти 152 трлн составили займы и банковские кредиты.

Чем выше уровень обязательств, тем тяжелее их обслуживать, проценты по ссудам съедают большую часть прибыли, а просрочка грозит выплатой пени. Больше всего просроченной задолженности перед поставщиками и работниками в апреле накопилось в обрабатывающих производствах – почти 2,5 трлн рублей. Далее идут торговля – 950 млрд, добыча полезных ископаемых – почти 800 млрд и строительство – 321 млрд, говорится в докладе.

Один из главных факторов давления – всё еще высокая ключевая ставка, которая напрямую влияет на стоимость обслуживания займов: при дорогих деньгах кредиты обходятся дороже, а компаниям сложнее рефинансировать прежние обязательства. С начала года она снизилась лишь на 1,75 п.п. – до 14,25%.

По данным ЦБ, в I квартале 2026-го объем проблемных кредитов юрлиц вырос более чем на 4% – до 11 трлн. Наиболее заметно ситуация ухудшилась у небольших компаний в строительстве, недвижимости, торговле и промышленности. В сегменте МСП доля «нехороших» ссуд увеличилась почти на 1 п.п. – до 19%. Кроме того, размер пеней за просрочку платежей тоже привязан к ключевой ставке. Поэтому даже небольшая задержка при дорогих деньгах обходится бизнесу заметно дороже.

На финансовое положение компаний также давят подорожание логистики, нестабильный курс рубля и колебания потребительского спроса. Из-за этого расходы растут, а прибыль сокращается. Дополнительно повлияло и повышение налоговой нагрузки. С 2026 года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а порог дохода для обязательной уплаты налога на «упрощенке» снизили с 60 млн до 20 млн.

В свою очередь в Федеральной налоговой службе заявили, что по оперативным данным на 1 июля не видят рост задолженности по налогам и сборам. В то же время соотношение долга к поступлениям налоговых платежей составляет 5,6% – это ниже среднего показателя последних шести лет. В ряде других стран он может превышать 100%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube