Почему лучше не есть разрезанный кем-то арбуз

Покупать арбуз, который предварительно уже был кем-то порезан на половины, четвертины или доли – опасно для здоровья. Об этом накануне сезона предупреждает Роскачество. Ягода может быть заражена патогенами, загрязнена руками или ножом.

«Настоящая причина подавляющего большинства летних кишечных инфекций – не химикаты, а банальная плохая гигиена. Перед тем как резать плод, его необходимо тщательно вымыть под горячей водой с мылом, чтобы смыть с корки уличную пыль и бактерии. По этой же причине категорически запрещено покупать разрезанные арбузы или просить продавца вырезать кусочек «на пробу», – цитирует Роскачество ТАСС.

Вместе с тем в Роскачестве отметили, что истории о «накачивании» арбузов химией через шприц являются мифом. Ведь из-за прокола кожуры плод начнет гнить, что бахчеводам и продавцам абсолютно невыгодно.

Нитраты, которыми тоже часто пугают – это обычные минеральные удобрения, и при соблюдении агротехнологии они не страшны. Если остаточные нитраты и есть, то, как правило, они скапливаются в белой части корки арбуза.

Арбус безопасно покупать в магазинах, на рынках или в точках продаж у бахчевых полей. На обочинах дорог ничего лучше не покупать – как правило, проверить качество такого товара, его происхождение, правильность хранения сложно.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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