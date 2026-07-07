В России хотят ввести утильсбор на железнодорожную технику

Министерство промышленности и торговли РФ прорабатывает возможность введения механизма утильсбора на железнодорожную технику. Об этом глава ведомства Антон Алиханов.

По его словам, Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета для поддержки промышленности. В настоящее время в России уже действует утилизационный сбор на колесную и самоходную технику.

«И сейчас у нас есть ряд обращений от губернаторов и представителей отрасли о введении подобного механизма по железнодорожному машиностроению», – сказал Алиханов на Иннопроме-2026.

Министр добавил, что в качестве инструментов привлечения средств также используются импортные пошлины на иностранные товары, включая парфюмерно-косметическую продукцию.

Утильсбор – это единовременный платеж для производителей и импортеров, который они обязаны уплачивать за каждое произведенное или ввезенное на территорию страны транспортное средство. Механизм утильсбора утвержден с ежегодной индексацией до 2030 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube