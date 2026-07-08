Новак о топливном рынке России – пока напряженно

Напряженной назвал ситуацию на топливном рынке России вице-премьер Александр Новак. По его словам, на дефицит влияют традиционный летний спрос и ремонт НПЗ.

Кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов, добавил он. «Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», – пояснил вице-премьер цитата по ТАСС.

Особое внимание на совещании планируется уделить обеспечению потребностей в топливе Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы.

26 июня Новак сообщал, что правительство рассматривает возможность введения краткосрочного запрета на экспорт дизельного топлива. 24 июня он провел совещание, ключевой темой которого стали поставки в рамках северного завоза для удаленных территорий. Тогда ведомствам поручили обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика которых зависит от сезонных факторов. На фоне повышенного спроса ряд регионов, включая Крым, Севастополь, Адыгею, Липецкую и Курганскую области, ввели временные ограничения на продажу топлива на АЗС, напоминает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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