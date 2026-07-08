Росфинмониторинг: в 2025 году ликвидировано семь теневых площадок по отмыванию денег

Федеральная служба по финансовому мониторингу за прошлый год выявила семь теневых площадок по отмыванию денег общим оборотом 18 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте Росфинмониторинга.

«В 2025 году ликвидировано семь «теневых» площадок с общим объемом 18 млрд рублей, установлено более 40 организаторов, свыше 530 заказчиков «теневых» услуг и порядка 2,2 тыс. технических участников», – говорится в документе.

Кроме того, ведомстве пресекло противоправную деятельность участников торговых процедур, сумма от совершения которых приближалась к отметке 44 млрд рублей. Помимо этого, в кредитно-финансовой сфере не допущено хищение более 25 млрд рублей, а в государственный бюджет возвращено свыше 60 млрд рублей.

В Росфинмониторинге добавили, что деятельность службы помогла выявить преступления, по которым возбуждено 1,4 тыс. уголовных дел.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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