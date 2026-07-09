Рестораны в России сокращают меню и убирают сложные блюда из-за роста издержек

Ресторанный бизнес в России столкнулся с оптимизацией. Владельцы заведений общепита пересматривают меню, убирая из ассортимента часть дорогостоящих и сложных в приготовлении блюд в целях сокращения издержек. При этом ситуация осложняется дефицитом поваров, пишет газета «Известия».

По данным издания, объем сокращений позиций меню за последний год составил 17-20%. Рестораторы отказываются в основном от дорогостоящих и нишевых блюд. Компании также ищут новые рецептуры, соусы и технологические решения, которые позволяют сохранять цены, несмотря на удорожание продуктов и рост расходов на оплату труда. В этих условиях владельцы заведений вынуждены искать баланс между экономической эффективностью и ожиданиями гостей.

Одна из ключевых причин – дефицит квалифицированных поваров, указывают игроки рынка. Сегодня колледжи выпускают лишь 0,1-0,2% таких специалистов от потребности рынка. Эта ситуация снижает эффективность работы заведений из-за ограниченных ресурсов и найма недостаточно квалифицированных кадров, а также увеличивает расходы фонда оплаты труда действующего персонала. В результате для повышения рентабельности некоторые рестораны вынуждены сокращать часть позиций в меню.

Одновременно продолжают расти в цене отдельные категории продуктов, в связи с чем некоторые участники рынка заменяют дорогостоящие ингредиенты искусственными аналогами, другие же выводят из ассортимента блюда с подорожавшими составляющими.

В первом полугодии 2026-го совокупные операционные издержки выросли на 8-12% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Наиболее заметно на экономику бизнеса повлияли фискальные изменения, из-за которых часть ресторанов перешла с патентной системы налогообложения на упрощенную.

По данным Росстата, в январе – мае оборот общественного питания составил 2,4 трлн рублей. При этом темпы его роста по сравнению с аналогичным периодом годом ранее замедлились более чем в три раза (6,5% против 20%). Несмотря на увеличение оборота рынка, рентабельность ресторанного бизнеса продолжает снижаться.

В свою очередь посетители по-прежнему ожидают от ресторанов новых вкусов и уникальных предложений, говорят эксперты. Сокращение ассортимента само по себе не может стать универсальным способом повышения эффективности. Скорее речь идет о поиске компромисса между себестоимостью блюд и готовностью ресторанов сохранять качество блюд на достойном уровне.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube